На предварительное голосование "Единой России" в Алтайском крае зарегистрировано 119 участников. Заявки поданы на выборы в Госдуму и АКЗС. Всего оргкомитет принял более 140 пакетов документов. Часть из них находится на рассмотрении, в пяти случаях в регистрации кандидатам было отказано, сообщает партийный сайт.

Руководитель фракции ЕР в АКЗС Сергей Приб также заявил о намерении стать участником предварительного голосования. Он отметил, что, отработав один созыв в составе депутатского корпуса, понял, что многие задачи, которые реализуются, необходимо продолжить.

"Есть много начинаний, которые важно продолжить, есть команда единомышленников, и есть чёткое понимание того, что Алтайский край имеет право на большие проекты и поступательное развитие. У нас много предложений по продвижению алтайского бренда как в экономике, так и в социальной среде, в частности в спорте, – рассказал Сергей Приб. – Поэтому принял решение идти на предварительное голосование, а если избиратели поддержат, то на выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания".

Заявление на участие в праймериз подала и руководитель фракции "Единая Россия" Рубцовского горсовета депутатов Ирина Кох. "Являюсь депутатом горсовета с 2007 года. На территории города многое я уже сделала, ряд проектов реализовала. Думаю, что могла бы приносить Рубцовску больше пользы в качестве депутата краевого парламента", – поделилась она.