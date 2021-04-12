16 населённых пунктов подтоплены талыми водами в Алтайском крае

В правительстве Алтайского края провели совещание по текущей паводковой обстановке. По оперативным данным, талые воды подтопили 16 населённых пунктов.

В Петропавловском районе пострадало два жилых дома. Уровень воды здесь поднимается на 5 сантиметров над полом. В Краснощёковском и Третьяковском районах затруднён проезд к 29 жилым домам, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Виктор Томенко поручил Управлению по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и пожарной безопасности в Алтайском крае совместно с МЧС контролировать распространение информации о прохождении паводка.

"Нельзя допускать появления недостоверной панической информации, которая влечёт за собой общее напряжение ситуации. Надо в регулярном режиме информировать жителей края о том, какие меры мы предпринимаем, для того чтобы паводок, который идёт естественно, не принёс разрушительных или аварийных последствий", – отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что десять рыбаков в Рубцовском районе оказались отрезанными от транспорта и дороги домой внезапно поднявшейся водой. На выручку пришли инспекторы ГИМС. Они переправили по воде семерых человек, ещё трое перебрались к технике самостоятельно, используя резиновую лодку.