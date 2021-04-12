Более 8,3 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

В России за минувшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8320 – до 4 649 710 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся в Москве (+1833 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+706) и Московской области (+569). Алтайский край (+81) на 12 апреля занимает 27-ю строчку списка.

Выздоровели за весь период 4 272 165 человек, в том числе 6656 – за последние сутки.

Скончались ещё 277 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 103 263 летальных случая.

В общей сложности провели более 123,9 млн лабораторных исследований на коронавирус. 272 тысячи тестов сделали за последние сутки.