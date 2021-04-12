Три девушки из Барнаула вышли в полуфинал конкурса красоты "Мисс Офис"

Три девушки представят Барнаул в престижном международном конкурсе красоты для офисных сотрудниц "Мисс Офис – 2021".

9 апреля состоялся дистанционный кастинг конкурса. Представительницы 20 местных компаний приняли участие в мероприятии, и только три из них прошли в полуфинал: администратор ИП Баёва – Елена Соколова, региональный коммерческий директор в ООО "Славный хлеб" Екатерина Николюк и ведущий специалист в КАУ МФЦ Алтайского края Александра Волкова.

Также Елена Соколова одержала победу в голосовании на сайте генерального регионального информационного партнёра мероприятия – amic.ru.

Региональные кастинги для участия в полуфинале конкурса только начинаются. Впереди ещё 19 городов, где состоится отбор. По итогам 50 кастингов – очных и дистанционных – выберут 100 красавиц, они и примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал конкурса "Мисс Офис – 2021", который в этом году проходит уже 12-й раз. Только 30 финалисток пригласят в Москву на заключительное шоу, где жюри выберет одну, и только одну, победительницу. Она получит 2 миллиона рублей, роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора и учредителя конкурса – компании "Комус".