Во всём виновата любовь. Как в детдоме Барнаула объяснили случай с "избиением ребёнка"

Информация об избиении ребёнка в барнаульском детском доме не подтвердилась в результате многочисленных проверок, заявила директор учреждения Ирина Просондеева. Напомним, об издевательствах над воспитанником детдома в феврале amic.ru рассказала его старшая сестра. По её словам, одна из воспитательниц била ребёнка головой о кафель. Однако позднее девушка от своих слов почему-то отказалась. Дождавшись окончания проверки, 12 апреля руководство детдома и специалисты регионального Минобра собрали в учреждении журналистов. Директор показала, как там живут воспитанники, и изложила свою версию случившегося. По её словам, причиной инцидента стала не ненависть, а, напротив, любовь. А сестра мальчика попыталась объяснить, зачем пришла к журналистам и почему изменила показания (спойлер: мы всё равно не поняли).

"Не подтвердились в полном объёме"

"Всегда говорить правду", "Радовать друг друга", "Много смеяться" – такие "правила дома" встречают гостей на входе в барнаульском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. По этим заветам в учреждении и стараются воспитывать детей, утверждает Просондеева.

В фойе журналистов вместе с директором встретил воспитанник детдома Артём (имена детей в материале изменены). Директор даже позвала ребёнка вместе провести экскурсию для журналистов. Но Артём отказался – убежал в столовую: гости гостями, а обед по расписанию.

Именно Артём – герой истории, которая теперь шумит в федеральных изданиях. Сестра мальчика, Алина, уверяла в феврале корреспондента amic.ru, что в январе Артёму связали руки скотчем и били головой о пол по указанию воспитательницы детдома Анастасии. Об этом же девушка вместе с тётей заявили и в полиции.

После публикации новости на amic.ru в детдом пришли с проверками и Следственный комитет, и алтайская полиция, и уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ольга Казанцева.

Интересно, что сразу же после этого девушка "вдруг" изменила свои показания и начала уверять, что Артёма никто никогда не бил и не обижал. В редакцию amic.ru девочка и тётя пришли, "потому что им так посоветовали", фотографии с травмами Артёма прислали, "потому что корреспондент попросила прислать, а для чего – не сказала". О том, что по их рассказу выйдет публикация, "не знали".

Чуть позже бывший сотрудник этого же детского дома рассказала корреспонденту amic.ru, что сама однажды отбивала Артёма из рук разъярённой Анастасии. "Слышу крики. Я залетаю в туалет и вижу, как она его забила в угол и бьёт головой о стену. У меня шок. Я начала кричать: "Ты что делаешь?" А её оторвать невозможно. Тот орёт дуром, эта бьёт сверху. Говорю: "Ты его убьёшь!" В итоге я не смогла их разнять. Несколько шагов в сторону сделала, закричала: "Кто-нибудь! Помогите!" Когда я к ним повернулась, Артём уже лежал на полу".

Аудиозапись этого разговора редакция отправила в Следственный комитет. Женщину вызывали правоохранители, и она подтвердила им свою историю. Как сообщили в СУСК, правоохранительные органы проверяли и этот факт.

12 апреля и Просондеева, и начальник отдела охраны прав детства алтайского Минобра Наталья Румянцева отчитались: проверки закончены.

"У нас имеется документ следственных органов об этом. И он свидетельствует, что изложенные в СМИ обстоятельства не подтвердились в полном объёме. Публиковать ли эти документы, решать ведомству. Но мы, как учредитель и руководитель учреждения, ими, конечно, обладаем", – пояснила Румянцева.

По словам директора детдома, правоохранители несколько раз допрашивали мальчика и ничего подозрительного не выявили. Поэтому он и дальше продолжит жить здесь: сестра Артёма уже дала на это письменное согласие.

Принц и Принцесска

О том, что ребёнка никогда никто не бил, в один голос твердят не только Румянцева и Просондеева, но и председатель комитета АКЗС по социальной политике Ирина Солнцева. Она тоже проводила проверку вместе с Казанцевой и убеждена: мальчик в полной безопасности.

"Мы сразу (после публикации материала на amic.ru, – прим. ред.) приехали сюда, прошлись по всему зданию, посмотрели, в каких условиях находятся дети. Причём целенаправленно Тёму не искали: он сам к нам выбежал. Мы с ним разговаривали. Я педиатр по своей специальности и понимаю, когда ребёнок затравлен. Тёма был совершенно спокоен. Очень весёлый и открытый мальчик, со всеми общается. Ребёнка не травили, это точно", – уверена Солнцева.

Однако журналистам непонятно, почему во время проверок Артём продолжал жить в этом же детдоме, среди тех же людей, которые, если принять во внимание первый рассказ Алины, его, возможно, обижали. На вопрос, почему мальчика для чистоты следствия не перевели в другое учреждение, где на него возможное давление было бы исключено, Румянцева объясняет: всё по закону.

"Если бы было распоряжение перевести его на время проверки, мы бы выполнили. Такое решение могло бы быть принято судом. Но этого не произошло. И мы действовали по закону. Ребёнок продолжал жить там, где ему комфортно, где он размещён по территориальному признаку. И сестра его была согласна, чтобы он остался здесь", – отметила Румянцева.

Руководитель детдома настаивает: никакого давления на Артёма никто не оказывал. Более того, по её словам, у них с мальчиком, наоборот, сложились очень тёплые, доверительные отношения. Мол, он так хорошо относится к Просондеевой, что зовёт её Принцесской. А мальчика из-за этого в детдоме прозвали Принцем.

Что же тогда произошло?

В детдоме уверяют, что рассказанные бывшим сотрудником истории о конфликте, который якобы имел место быть, на самом деле – "ситуация, связанная с эмоциями" любви. Просондеева отметила, что Артём – "очень непростой мальчик", который ревнует свою воспитательницу. Мол, он долгое время был в детдоме единственным младшеньким, в то время как большинство воспитанников в учреждении старше 12 лет. И когда здесь появились другие ребята его возраста, Тёма стал проявлять недовольство, объясняет директор.

"То, что назвали избиением, даже ссорой не было. Просто Артём в очередной раз приревновал воспитателя. Мы за каждым ребёнком закрепляем наставника. Чтобы был человек, которому он мог довериться. У Тёмы это Анастасия, к которой он очень привязан. В тот момент она хотела увести его из туалета и просто сказала ему: "Идём". А он заявил, что никуда не пойдёт и останется стоять в туалете. И стал кричать. Поверьте, у нас дети с разными диагнозами, психологически травмированные. И каждый по своему выражает эмоцию к людям", – рассказала свою версию директор.

Просондеева отметила, что другие свидетели инцидента тоже подтвердили правоохранителям: всё было именно так. И что ни к Артёму, ни к другим детям "всё, что указано в статье, не применялось и не применяется".

"Я была в шоке"

Сестра Артёма тоже жила в этом же детском доме, но в 16 лет уехала учиться в Новоалтайск. Сейчас она рассказывает журналистам, что об издевательствах над братом узнала от бывших сотрудниц учреждения:

"Меня здесь не было на тот момент. Моей тёте позвонила бывшая сотрудница детского дома. И рассказала, что над Артёмом вот так вот якобы издеваются. Что головой бьют и что он с окна спрыгнул. Естественно, я в шоке была. Не знала, что делать и даже разбираться не стала. Сразу спросила, как нам быть и куда обращаться. Эта сотрудница сказала, что нужно идти к журналистам. И мы поехали на следующий день".

По её словам, перед визитом в редакцию amic.ru в детдом она даже не позвонила и не пыталась узнать у директора, что происходит.

"Мне сотрудница сказала, что Ирине Геннадьевне (директору, – прим. ред.) по фигу. Мол, она только и может, что детей отправлять в психбольницы. Да и вообще она тогда была в отпуске", – объяснила девушка.

Также она добавила, что после встречи с директором своё мнение поменяла. Потому и отказалась от своих слов.

"Я пообщалась с Тёмой, пообщалась с Ириной Геннадьевной, пообщалась с детьми, с которыми тут сама жила. Выяснилось, что такого не происходило. И вспомнила, что через три дня после инцидента сама забирала Артёма к родственникам. Там он легко мог рассказать об избиении. Но он не сказал. Единственное, сказал, что с мальчиком поругался. Но что головой били и издеваются – не было", – сейчас рассказывает журналистам Алина.

Корреспонденты amic.ru с Алиной встречаются уже в третий раз. В первый – в конце февраля, когда она обратилась к корреспонденту Татьяне Труфановой с просьбой защитить брата от издевательств. Второй – 10 марта, через несколько дней после публикации материала и объявленных правоохранителями проверок. Тогда в детский дом пригласили заместителя главного редактора amic.ru Елену Лепезину. Встреча с девочкой проходила в присутствии директора учреждения. Алина резко изменила свои показания и заявила, что брата никто никогда не избивал. На вопрос, почему тогда она не сообщила об этом журналисту перед публикацией материала, нам ответили: "Мы не обязаны перед вами отчитываться". Встречаться с Татьяной Труфановой Алина отказалась. Ирина Просондеева также категорически запретила корреспонденту присутствовать на встрече.

12 апреля после проверок, под микрофонами приглашённой прессы Алина спросила у Артёма: "Тебе тут нравится?" Но вместо ожидаемого радостного кивка мальчик отрицательно замотал головой.



Алина: "Что, нет?"

Артем (тихо): "К тебе хочу".

В завершение разговора с журналистами Алина отчеканила не самую типичную для 17-летнего подростка фразу: "У меня нет никаких претензий к сотрудникам детского дома".

Почему увольняются сотрудники?

Педагог, на глазах которой, по её утверждению, произошло не подтвердившееся официально избиение мальчика в туалете, в отличие от Алины, от своих слов не отказывается. Однако руководитель детдома заявила, что ни одна из сотрудниц не была свидетелем ситуации.

"Всё это было рассказано сотрудниками, которых не было на месте событий. И следственными органами это доказано: та женщина подошла к туалету намного позже. Поэтому я не хочу обсуждать действия бывших сотрудников", – высказалась Просондеева.

Кстати, кадровые изменения за год директорства Ирины Просондеевой в детском доме произошли впечатляющие: уволились, по разным данным, порядка 10-15 человек. Директор подчёркивает: исключительно по рабочим причинам.

"У нас действительно была большая смена сотрудников. Но она связана с тем, что не все готовы отдавать себя детям круглосуточно. А это ведь, по сути, круглосуточная работа. Мы все постоянно на связи – и днём, и ночью. У людей нет такого, чтобы он ушёл домой и не знает, что происходит в детском доме. Не все сотрудники выдерживают это. Кому-то нужно свою личную жизнь строить, кому-то нужно внимание уделять своей семье, кто-то не готов. Вот с этим были связаны факты ухода сотрудников", – объяснила директор.

Но Румянцева всё же отметила, что большие кадровые перемены в детдоме произошли именно из-за директора.

"В конце 2019 года отсюда ушёл руководитель, и кадровый состав потянулся за ним. Не все решили остаться в профессии. Но остались те люди, которые действительно любят эту профессию и хотят себя ей посвятить. Плюс, пришли новые. Поэтому я надеюсь, что в данном центре коллектив уже устоявшийся. Сейчас, слава богу, всё хорошо", – объяснила представитель Минобра.

Сейчас, по словам Просондеевой, в детском доме трудятся 16 человек. Всего же в учреждении проживает 31 воспитанник.

А Наталья Румянцева отметила, что этот детский дом – одно из двух учреждений в крае, которое работает с федеральным фондом защиты детей от жестокого обращения. Здесь сотрудников учат, как работать с детьми с глубинными психологическими травмами. А уже они передают знания другим. В Минобре уверены, что учреждение с этой задачей справляется на отлично.

Amic.ru направил в Следственный комитет Алтайского края запрос, в котором просит объяснить, почему на период расследования Артёма не перевели в другое учреждение, есть ли доказательства оказанного на ребёнка давления и проверяли ли показания бывших сотрудников детского дома, которые утверждают, что насилие над мальчиком всё же было.