Собираем экологичную косметичку. Пять советов, как собрать лучший набор и не разориться

Первые косметички появились ещё в средние века. Благородные дамы носили на поясе специальные сумочки, в которых держали нюхательные или ароматические соли, зеркальце и пудру. Потом косметички переросли в ридикюли (миниатюрные сумочки), где женщины могли держать при себе мелочи в виде той же косметики и денег. Сегодня популярностью пользуются сумочки размером побольше, но практически каждая женщина обязательно держит в ней косметичку. Причём современные женщины всё чаще отдают предпочтения экологичным средствам. Специалисты проекта +1Город рассказали простые правила, которые помогут собрать свою идеальную косметичку и не навредить природе.

1. Прежде чем купить средство, изучите состав и маркировки

Помните: далеко не все продукты с маркировкой "эко" или "био" действительно являются экологичными. Иногда это просто уловка маркетологов – гринвошинг. Сегодня есть множество приложений, которые помогают проверить товар. Одно из них – EcoLabel Guide. Можете скачать и пользоваться. Проверить состав косметики можно с помощью специальных сайтов – ecogolik.ru или kosmokis.ru.

2. Выбирайте универсальные средства

Сегодня многие средства можно использовать для разных целей. Например, румяна – как тени или помада. И это значительно облегчает вес вашей сумочки, экономит расходы на косметику и в целом более экологично: вам не придётся потом выбрасывать пять упаковок от пяти средств.

3. Чем меньше объём, тем лучше

Наверное, купить сразу литр крема будет дешевле, чем 50 мл. Но подумайте: используете ли вы его до того, как закончится его срок годности? Кроме того, ваша кожа тоже может потребовать замену надоевшему средству. Поэтому в данном случае лучше покупать средство небольшими объёмами, зато уж точно не расстроитесь, если придётся его выливать в урну.

4. Срок годности – самое важное

Нужно ли объяснять этот пункт? Запомните: пользоваться средствами декоративной косметики после истечения срока годности нельзя. Это может вызвать аллергию, раздражение и другие проблемы вашего здоровья. Так что закончился срок годности – средство выбрасываем. Поэтому внимательно смотрите на этот показатель в магазине. Оценивайте: успеете ли вы его использовать до окончания срока годности. Потому что выбрасывать продукт химического производства неэкологично.

5. Реклама – не признак качества

Как бы ни была хороша и завлекательна реклама, оценивайте товар по отзывам реальных покупателей. Можете и сами взять пробник нового средства и проверить эффект средства на себе любимой. Это поможет вам сохранить деньги и нервы.

Какие товары помогут вам сделать уборку экологичной и как избавиться от лишних вещей, подскажет онлайн-карта +1Город.