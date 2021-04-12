Экономист назвал единственное условие для снижения пенсионного возраста в России

Власти могут снизить пенсионный возраст, если доходы бюджета России резко вырастут. Единственное возможное условие в беседе с News.ru назвал замдиректора центра развития ВШЭ Валерий Миронов.

По словам эксперта, крупнейшие инвестиционные банки прогнозируют начало сырьевого суперцикла – нефть и газ снова начнут пользоваться повышенным спросом, а вместе с тем и вырастет цена энергоресурсов.

"Если будет повод, в бюджете появятся деньги, будет доказано, что рост цен на нефть и сохранение их на уровне не менее ста долларов за баррель – это устойчивый долгосрочный тренд, то тогда, наверное, Россия может вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию", – добавил Миронов.

При этом эксперт подчеркнул, что если в стране и вернут прежний пенсионный возраст – то только в рамках "послаблений" для отдельных регионов или отдельных категорий граждан. Кардинальные изменения возможны лишь при существенных изменениях в экономике.