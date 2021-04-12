"Подлые санкции". "Роскосмос" пострадал из-за ограничений со стороны США

"Роскосмос" сорвал сроки выполнения гособоронзаказа из-за санкций США. Как пишет "Интерфакс", в 2020 году ряд иностранных компаний отказались сотрудничать с госкорпорацией, нарушив договорённости.

Как объяснил первый замгендиректора по экономике и финансам компании Максим Овчинников, подрядчики отказывались поставлять элементы, которые были необходимо для выполнения гособоронзаказа. Он отметил, это были официальные отказы и теперь организации должны "Роскосмосу" деньги.

Выйти из ситуации собираются посредством сотрудничества с российской компанией, которая вскоре начнёт производить необходимые детали. По мнению Овчинникова, отказавшись от поставок, США "создали себе конкурента".

Чуть позднее ситуацию со срывом гособоронзаказа прокомментировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться", – заметил глава компании в разговоре с РИА Новости.

Рогозин отметил, что это происходит в тех случаях, когда в космическом аппарате присутствуют произведённые в США комплектующие.