"Укладывается в пределы инфляции". В Минэнерго оценили темпы подорожания бензина

Рост цен на топливо на российских АЗС укладывается в пределы инфляции. Такую оценку дали в Министерстве энергетических ресурсов России. Как сообщает ТАСС, ведомство проводит постоянный мониторинг стоимости бензина в России.
Напомним, что ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин рассказал, почему в России дорожает топливо, в то время как мировые цены на нефть опустились. По словам чиновника, это обусловлено несколькими факторами, а сама стоимость энергоресурсов не отличается от уровня инфляции в стране.
Кроме того, замминистра назвал одним из виновников бизнес, который неохотно идёт на снижение розничных цен.
Комментарии
Только подорожало абсолютно ВСЕ и не на процент официальной инфляции.
То-есть они там даже не озадачены и не обеспокоены ?
Один президент переживает что-ли?
За полтора месяца на два рубля! Вот это инфляция!