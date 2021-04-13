"Укладывается в пределы инфляции". В Минэнерго оценили темпы подорожания бензина

Рост цен на топливо на российских АЗС укладывается в пределы инфляции. Такую оценку дали в Министерстве энергетических ресурсов России. Как сообщает ТАСС, ведомство проводит постоянный мониторинг стоимости бензина в России.

Напомним, что ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин рассказал, почему в России дорожает топливо, в то время как мировые цены на нефть опустились. По словам чиновника, это обусловлено несколькими факторами, а сама стоимость энергоресурсов не отличается от уровня инфляции в стране.

Кроме того, замминистра назвал одним из виновников бизнес, который неохотно идёт на снижение розничных цен.