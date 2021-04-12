Еще один участок дороги открыли для движения в Алтайском крае

Участок трассы Калининский – Сибирячиха – Александровка в Солонешенском районе Алтайского края открыли для движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Как отмечают в ведомстве, до сих пор закрыто движение на участке дороги Алейск – Безголосово – автодорога К-13. Альтернативный проезд до села Безголосово проходит через трассу К-13: Алейск – Петропавловское – Смоленское.
Минтранс продолжает контролировать паводковую обстановку по дорогам региона. Узнать актуальную информацию о проезде можно по следующим номерам:
- дежурный Алтайавтодора — (3852) 50-75-12, 8-800-222-31-69;
- дежурный Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай" — (3852) 63-14-59;
- дежурный службы МЧС — (3852) 20-26-10;
- дежурный УГИБДД — (3852) 39-35-86.
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