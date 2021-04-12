Еще один участок дороги открыли для движения в Алтайском крае

Участок трассы Калининский – Сибирячиха – Александровка в Солонешенском районе Алтайского края открыли для движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Как отмечают в ведомстве, до сих пор закрыто движение на участке дороги Алейск – Безголосово – автодорога К-13. Альтернативный проезд до села Безголосово проходит через трассу К-13: Алейск – Петропавловское – Смоленское.

Минтранс продолжает контролировать паводковую обстановку по дорогам региона. Узнать актуальную информацию о проезде можно по следующим номерам: