Серьёзный пожар произошёл в частном секторе в Новоалтайске

Пользователи социальных сетей сообщают о серьёзном пожаре в Новоалтайске. Люди публикуют фото и видео происшествия.

Горение настолько сильное, что пламя видно далеко от очага. Уточняется, что инцидент произошёл на улице Фурманова. По словам очевидцев, гореть могут сразу несколько частных домов. Сообщается также об одном пострадавшем.

На месте работают пожарные.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Обновлено (22:18)

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в аварийном доме № 20 на улице Беляева в Барнауле около 20 часов 11 апреля. К моменту прибытия пожарных крыша здания горела открытым огнём, существовала угроза распространения пламени на соседние постройки.