Такой день. Режим ЧС из-за обрушения трубы на ТЭЦ-2 и жёсткое ДТП в Барнауле

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2826. За сутки в лабораториях подтвердили ещё 81 случай заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 205 человек. Выздоровели 43 203 человека (+61 за сутки).

В Барнауле неизвестный мужчина с ножом напал на офис микрозаймов на улице Антона Петрова, 170г. Позднее в Сети появилась видеозапись нападения. Преступник заявил менеджеру, что он "ковидный" и терять ему нечего.

Алтайский край занял 48-е место в рейтинге российских регионов по вовлечённости населения в малый бизнес. По данным издания, в крае на долю работников малых и микропредприятий приходится 12,9% рабочей силы.

Власти Барнаула ввели в городе режим повышенной готовности после обрушения части дымовой трубы на ТЭЦ-2. Мэр Вячеслав Франк поручил проводить мониторинг температуры в помещениях соцучреждений и многоквартирных домов, обращая особое внимание на медицинские организации. Аналогичную задачу чиновникам поставил губернатор Виктор Томенко.

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева и представители Министерства образования 12 апреля приехали в Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации с гибелью девочки-подростка.

Жёсткое ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло днём 12 апреля на Змеиногорском тракте в Барнауле. По предварительным данным, 52-летний водитель Toyota Sprinter выехал на встречную полосу и врезался в автобус Hyundai County. В результате водитель легковушки и его 49-летняя пассажирка получили тяжёлые травмы, их госпитализировали.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о возможной халатности должностных лиц при расселении жителей аварийного дома в посёлке Боровом Бийского района. Алтайские следователи проведут личный приём жильцов и установят обстоятельства.