Состояние бедности и богатства зависит не от наличия денег как таковых, а от отношения к ним и собственной жизни. Об этом рассказал психолог Дмитрий Синарев в беседе с ИА "Прайм".

По его словам, довольно часто даже объективно обеспеченные люди ощущают себя бедными, поскольку постоянно не удовлетворены своей жизнью. Кроме того, им свойственно сравнивать себя с теми, у кого чего-либо больше: дороже машина, престижнее должность, красивее жена, выше рост и так далее.

Также есть отдельная категория "бедняков" – "диванные завистники", которые никогда не переходят от слов к действию, от образа жертвы к активной жизненной позиции, отметил психолог.

"Деньги, по своей сути, являются материальным эквивалентом энергии, которую мы тратим на своё жизнеобеспечение. Наше общение с миром – это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения, мы получаем в ответ и денежные средства. И надо понимать, что для нас является наиболее важным", – заключил Синарев.

Ранее сообщалось, что в России не исключают снижения уровня бедности до 2030 года.