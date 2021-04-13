Состояние бедности и богатства зависит не от наличия денег как таковых, а от отношения к ним и собственной жизни. Об этом рассказал психолог Дмитрий Синарев в беседе с ИА "Прайм".
По его словам, довольно часто даже объективно обеспеченные люди ощущают себя бедными, поскольку постоянно не удовлетворены своей жизнью. Кроме того, им свойственно сравнивать себя с теми, у кого чего-либо больше: дороже машина, престижнее должность, красивее жена, выше рост и так далее.
Также есть отдельная категория "бедняков" – "диванные завистники", которые никогда не переходят от слов к действию, от образа жертвы к активной жизненной позиции, отметил психолог.
"Деньги, по своей сути, являются материальным эквивалентом энергии, которую мы тратим на своё жизнеобеспечение. Наше общение с миром – это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения, мы получаем в ответ и денежные средства. И надо понимать, что для нас является наиболее важным", – заключил Синарев.
Ранее сообщалось, что в России не исключают снижения уровня бедности до 2030 года.
Комментарии
Богатство - это накопление добавочной стоимости.
Добавочная стоимость - это труд человека выраженный в деньгах.
Сколько же идиoтoв пишутся экспертами какими-то. Вчера сидел в тетрадку писал свой шизобред, а сегодня - эксперт
То есть настоящие богачи никому никогда не завидуют и активно отдают миру свои знания, умения и душевные силы, а деньги — это вознаграждение от Вселенной за их щедрость?
Я то думал все дело в зарплате 17 тыров.
А оказывается все в голове
13.04.2021 09:00
- гость -
Добавочная стоимость - это труд человека выраженный в деньгах.
и тут появляется буржуа, собственник средств производства, и отчуждает в свою пользу большую часть этой добавочной стоимости
капитализмА АдакА)))
Стоит мне только понаблюдать [...] и я увижу, что все жизненные невзгоды распределены между высшими и низшими классами и что меньше всего их выпадает на долю людей среднего состояния, не подверженных стольким превратностям судьбы, как знать и простонародье; даже от недугов, телесных и душевных, они застрахованы больше, чем те, у кого болезни вызываются пороками, роскошью и всякого рода излишествами, с одной стороны, тяжелым трудом, нуждой, плохим и недостаточным питанием — с другой, являясь, таким образом, естественным последствием образа жизни. Среднее состояние — наиболее благоприятное для расцвета всех добродетелей, для всех радостей бытия; изобилие и мир — слуги его; ему сопутствуют и благословляют его умеренность, воздержанность, здоровье, спокойствие духа, общительность, всевозможные приятные развлечения, всевозможные удовольствия. Человек среднего состояния проходит свой жизненный путь тихо и гладко, не обременяя себя ни физическим, ни умственным непосильным трудом, не продаваясь в рабство из за куска хлеба, не мучаясь поисками выхода из запутанных положений, лишающих тело сна, а душу покоя, не снедаемый завистью, не сгорая втайне огнем честолюбия. Окруженный довольством, легко и незаметно скользит он к могиле, рассудительно вкушая сладости жизни без примеси горечи, чувствуя себя счастливым и научаясь каждодневным опытом понимать это все яснее и глубже.
(с)
Заметил, что когда начинаешь заниматься благотворительностью то деньги через некоторое время возвращаются с приумножением из других источников, как странно это бы не звучало