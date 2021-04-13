Алтайская полиция опровергла "страшилку" о людях, которые разносят отравленные маски

В Алтайском главке МВД опровергли очередной фейк, распространяемый в социальных сетях. Людей пугают злоумышленниками, которые якобы ходят по квартирам с отравленными масками.

"Ходят волонтёры от различных партий от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это инициатива местных властей. Просят вас "примерить" маску, если "подойдёт" то "дадут 3-5 штук" в зависимости от количества членов семьи. Маска пропитана химикатом с наркотическим действием. Человек просто "отключается". Доступ в квартиру свободен (происходит ограбление). Не принимайте маски от посторонних лиц", – говорится в сообщениях.

В полиции отметили, что эта информация ложная. Никто из жителей региона не обращался к правоохранителям с подобным заявлением.

"Призываем граждан для получения объективной и правдивой информации пользоваться только официальными источниками, не доверять различным анонимным сообщениям с сомнительным контентом", – посоветовали в МВД.

Ранее жителя Чукотки оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение фейка о вреде вышек 5G.