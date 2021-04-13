Россиянам могут разрешить поступать на бюджет в вузы до 35 лет

В России людям до 35 лет могут разрешить поступать на бюджетные места в вузы. С таким предложением выступил зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

Свою идею парламентарий объяснил изменением законодательства, согласно которому возраст молодёжи увеличили до 35 лет.

"Однако эта норма не была заложена и просчитана в законе "Об образовании РФ", хотя количество бюджетных мест в соответствии с новыми нормами должно быть увеличено. Речь идёт где-то об 1 млн таких новых мест из расчёта, используемого в законе, 800 студентов на каждые 10 тыс. человек", – цитируют парламентария "Известия".

В большинстве фракций Госдумы идею поддержали.

Напомним, что нижняя палата парламента в декабре 2020 года приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении возраста российской молодёжи до 35 лет. По мнению властей, это позволит расширить меры поддержки для молодых россиян.