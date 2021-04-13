Стало известно, когда россияне смогут получить первые вычеты за фитнес

Россияне смогут получить первые вычеты за занятия фитнесом в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе Национального фитнес-сообщества.

"Первые компенсации по налоговому вычету за фитнес-услуги россияне смогут получить в 2023 году по итогам 2022 года", – цитирует ТАСС пресс-службу организации.

В законе уточняется, что вернуть можно будет 13% от расходов на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Предельный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Постановления правительства, которые будут определять порядок предоставления вычетов, будут готовы к осени 2021 года.

Напомним, что Госдума приняла закон о налоговых вычетах за фитнес 25 марта. Ранее сообщалось, что предоставлять их начнут с 1 января 2022 года.