Субботние продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 17 апреля, сообщает пресс-центр мэрии.

Алтайские товаропроизводители будут продавать рыбу, мясо, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, крупы, сахар, овощи, фрукты, сладости, масло и другое. При этом цены на продовольствие здесь ниже рыночных, отметили в горадминистрации.

Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:

Железнодорожный район – пр. Ленина, 71, пр. Красноармейский, 131;

Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – пл. Народная;

Октябрьский район – пр. Ленина, 152;

Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Покупателей просят приходить в масках и соблюдать меры предосторожности.