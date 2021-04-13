Полицейский и его жена спасли детей на пожаре в Рубцовске

В Рубцовске прапорщик полиции Владимир Майснер вместе со своей супругой помогли людям выбраться из горящего дома. Семья полицейского проснулась от треска, звуки которого доносились с улицы.

Они увидели горящий дом и бросились на помощь. К этому моменту огнём была охвачена крыша, часть дома и входная дверь. Полицейский услышал крики и заметил на окнах решётки, которые мешали людям выбраться.

"В это время мимо проезжал автомобиль скорой помощи, направлявшийся на другой вызов. Водитель сразу поспешил на помощь. Владимир Майснер, его жена, водитель и ещё один мужчина, проживающий по соседству, подручными средствами сорвали с окна решётку, вынесли на руках детей 8 и 9 лет и помогли выбраться на улицу их родителям", – рассказали в региональном МВД.

Пострадавших отвели в автомобиль скорой помощи, а соседи в это время вызвали сотрудников МЧС. Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что участковый уполномоченный полиции ОВД по Романовскому району капитан Владимир Касачёв спас мужчину во время пожара в селе Гуселетово. Передав в МЧС информацию о возгорании, полицейский вошёл в горящий дом, чтобы проверить, есть ли в нём люди, и вынес оттуда пострадавшего.