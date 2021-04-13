В Бийске отремонтируют детскую площадку, построенную Натальей Водяновой

Администрация Бийска заключает договор с предприятием "Инженерные системы". Фирма займётся благоустройством парка Натальи Водяновой. Работы пройдут в границах улиц Ломоносова, Пугачёва, Ленинградская и Чайковского. Их общая стоимость составит 15,8 млн рублей.

Приступить к выполнению контракта подрядчик должен будет не позднее 15 мая, а завершить – до 1 августа 2021 года. За 2,5 месяца компания должна будет отремонтировать игровую и спортивную площадки с заменой оборудования.

На площадке Водяновой обновят качели, карусели, песочницы, детский комплекс и стены для рисования. Здесь также заменят рампы для скейтеров, пишет "Бийский рабочий".

В августе 2020 года власти Бийска искали инвестора для ремонта площадки. Горожане так сильно были возмущены состоянием территории, что стали жаловаться во все инстанции, одна из которых – фонд Натальи Водяновой.

Напомним, топ-модель открыла эту площадку в 2009 году в рамках проекта фонда "Обнаженные сердца".