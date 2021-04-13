Один из самых дорогих коттеджей региона продают в пригороде Барнаула за 75 млн рублей

В пригороде Барнаула продают необычный коттедж, внутри которого есть русская печь с лежанкой. Дом входит в пятёрку самых дорогих в регионе: продавец хочет получить за недвижимость 75 млн рублей.

Общая площадь здания составляет 515 квадратных метров. Оно сложено из кирпича и имеет три этажа, на которых расположились три спальни, кабинеты, гостиная, каминный зал, гардеробные, санузлы, винный погреб и другие помещения.

Вместе с домом идёт земельный участок 35 соток. Там есть сад, сквер и зона барбекю. Также имеется гостевой дом, баня, гараж и площадка для парковки.

Усадьба расположена рядом с селом Бобровка Первомайского района, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Ранее сообщалось, что в селе Баюновские Ключи выставили на продажу необычную усадьбу. На территории есть загон для лошадей, собственное озеро и даже вертолётная площадка.