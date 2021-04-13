Пропавшую в Барнауле 13-летнюю школьницу нашли живой

Волонтёры отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте" сообщили о том, что ранее пропавшую 13-летнюю жительницу Барнаула нашли живой.

"Найдена, жива", – говорится в поисковой группе. Подробности традиционно не уточняются.

Согласно данным добровольцев, местоположение ребёнка было неизвестно с 11 апреля.

Ранее сообщалось, что судебные приставы разыскивают восьмилетнего мальчика, которого по решению суда необходимо вернуть матери. Сама женщина проживает в Норильске, однако ребёнок, предположительно, находится на территории Алтайского края.