Фото: Юрий Бакунин, fan-club-alla.ru, uznayvse.ru

15 апреля примадонне отечественной эстрады Алле Пугачёвой исполняется 72 года. Музыка стала частью жизни Аллы Борисовны ещё до того, как девочка пошла в школу. Мама будущей звезды, Зинаида, пригласила домой учительницу музыки, чтобы та протестировала детей на наличие музыкальных способностей, и у Аллы обнаружился идеальный слух.

В мае 1967 года Алла Пугачёва впервые появилась на Центральном телевидении Советского Союза. Она исполнила песню "Иду из кино" в прямом эфире праздничного выпуска детской программы "Будильник". Тогда будущей звезде исполнилось 18 лет. Фотографии для видеоряда к песне были сделаны Юрием Бакуниным в МТЦ студия "А" во время записи. Эти и другие снимки юной певицы – в нашей подборке.