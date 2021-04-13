Врачи перечислили симптомы рака кожи

Британские врачи рассказали о трёх симптомах, которые указывают на рак кожи. Советы врачей опубликовали в журнале Express.

В первую очередь нужно обращать внимание на родинки и любые пятна, которые появляются на коже после 21 года. Также опасения должны вызывать изменения цвета, формы, размера или текстуры уже существующих на теле пятен. Наблюдения специалиста требуют родинки, которые постоянно чешутся, болят, кровоточат или покрываются коркой на протяжении трёх недель.

Специалисты призвали при обнаружении указанных симптомов незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее британские медики раскрыли девять признаков, которые указывают на рак кишечника. В частности, к проявлениям этого заболевания специалисты отнесли анемию, необъяснимую усталость, резкую потерю веса, головокружение или одышку, а также боли в животе и спине.