Психолог-сексолог Валентина Снеговая назвала "величайшего убийцу" мужской потенции, а также рассказала, как продлить сексуальную жизнь. Её слова приводит сайт "Доктор Питер".

"Я бы назвала величайшим "убийцей потенции" интернет, а точнее – видео для взрослых и зависимость от них. Само по себе самоудовлетворение не приносит вреда, особенно в случае длительного отсутствия партнёрши, но сочетание его с просмотром видео создаёт сильнейшие зависимости, которые сложно поддаются коррекции и в итоге приводят к отказу мужчины от отношений и естественного секса", – объяснила специалист.

По словам Снеговой, продлить сексуальную жизнь мужчина сможет несколькими способами. Помимо отказа от просмотра порнографии, необходимо следить за весом, пренебречь вредными привычками и много двигаться. Кроме того, крайне важно как можно меньше переживать: стресс и постоянные конфликты также негативно сказываются на качестве интимного контакта.

Мужчинам, которые намерены вести активную половую жизнь до старости, сексолог посоветовала выбрать "сексуально одарённую женщину" – ту, которой интересен интим. Если же избранница не заинтересована в такой близости даже до свадьбы, то с годами ситуация лишь усугубится, а о половом долголетии с такой возлюбленной можно забыть.

Ранее врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук объяснил, чем опасно длительное воздержание от секса для мужчин и женщин. По его словам, в этом случае сначала появляются психологические проблемы, а за ними следует детренированность половых органов.