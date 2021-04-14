Удобно продавцу, быстро клиенту: как повысить продажи с помощью POS-системы

В развитии любого бизнеса важны системность и оперативность. В первую очередь это касается ведения бухгалтерии, внутренней документации и взаимодействия с фактическими и потенциальными клиентами. Чтобы оптимизировать эти процессы, разработчики совершенствуют POS-системы – многофункциональные комплексы кассового оборудования. Например, с помощью Poster POS в ресторанах и кафе доступна даже автоматизация доставки.

Poster POS – выгодная и удобная вещь, которая позволяет быстро принимать и обрабатывать заказы на доставку. Для бизнеса есть три варианта развития этого направления продаж:

Создание сайта в один клик. Он будет содержать меню, цены, контакты для связи и условия доставки. Это удобно для тех, кто в основном пользуется интернетом на компьютере или ноутбуке. Бот и мобильное приложение. С их помощью также можно предлагать клиентам совершать заказы прямо через смартфон, не используя телефонию. Интеграция с телефонией. В случае звонка уже известного клиента вы будете видеть его имя, адрес и номер телефона, так как все эти данные сохраняются автоматически, и вам остаётся только их подтвердить.

Poster – облачная система автоматизации общепита. Это значит, что статистика, склад и финансы вашего бизнеса доступны вам в любой точке мира с интернетом. Дополнительного обучения для сотрудников не потребуется: система простая и интуитивно понятная.

Кроме того, Poster не требует подключения к Сети. Даже если в заведении пропал интернет, работа не остановится: принимайте заказы, печатайте чеки. Данные автоматически попадут в облако, когда соединение Сети восстановится.

Вы можете попробовать Poster POS бесплатно в течение пятнадцати дней и уже потом приобрести месячную подписку. Стартовая цена – 1520 рублей. В пакет могут входить сервисы для ведения онлайн-кассы, склада, финансов, аналитики, CRM. Установка занимает пятнадцать минут. Программа работает с помощью облачного сервиса, что очень удобно. Всё это совместимо с 54-ФЗ и ЕГАИС.

Такая система позволяет предпринимателю и клиенту комфортно взаимодействовать друг с другом. Поэтому услуги Joinposter.com подходят не только для стационарного заведения, хотя и для таких случаев у компании имеется масса выгодных интересных предложений.

Более подробная информация об условиях сотрудничества есть на сайте компании Poster.