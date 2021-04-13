В Алтайском крае определили финалистов кадрового проекта "Региональный ПолитСтартап"

30 участников вышли в финал кадрового проекта "Единой России" "Региональный ПолитСтартап". Они набрали наибольшее количество голосов по результатам голосования на сайте "Политстартап22.рф" и оценки экспертного совета.

Больше всех голосов набрали Ашот Погосян из Барнаула, Павел Михалев из посёлка Алтайского, Александр Илюшкин из Барнаула, Виктория Анищенко из Ключей и Анна Ведлер из Барнаула. С полным списком финалистов можно ознакомиться по этой ссылке.

Все 30 финалистов уже в ближайшие дни станут слушателями Региональной партийной школы "Единой России". Обучение пройдёт в Барнауле, по его итогам экспертный совет определит 10 победителей проекта, которым партия предложит принять участие в предварительном голосовании на выборы депутатов АКЗС и закрепит за каждым наставника по участию в процедуре. Также в финале эксперты конкурса определят три наиболее актуальных проекта, авторам которых партия окажет поддержку в реализации идеи.

Напомним, проект стартовал в феврале 2021 года. Алтайское отделение "Единой России" предложило молодым и активным жителям региона могут попробовать свои силы в общественно-политической деятельности.

Любой житель региона в возрасте 21-35 лет, являющийся гражданином РФ, пройдя регистрацию на сайте, мог выдвинуть инициативу или проект, направленный на развитие Алтайского края.