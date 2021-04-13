Всегда есть Крым. Закрытие Турции вызвало шквал обсуждений в Сети

Россия официально приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Ограничения, по словам властей, связаны с тяжёлой эпидобстановкой. В Турции выявляют за сутки более 50 тысяч заражённых. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечает, что авиасообщение со странами будет возобновлено, если ситуация там стабилизируется. При этом более полумиллиона россиян уже купили путёвки, многие хотели отдохнуть за границей на майские праздники. Но у вируса (ну почти вируса) свои планы. В соцсетях по этому поводу возмущение, теории, догадки и, конечно, шутки.
Ожидание: Турция. Реальность: Крым— Указатель на стринги (@pointertostring) April 12, 2021
Турция ⛔— NordBird (@_NordBird_) April 12, 2021
Занзибар ⛔
Летим на Марс наконец-то! 🎊
Судя по твитам и постам в инстаграм, Турция в мае должна была стать уникальным местом, где собрались все мои знакомые и друзья— безопасный кекс (@_eclairk_) April 13, 2021
Впервые за многие годы немецкие туристы в Турции смогут расслабиться на 9ое мая и спокойно общаться между собой по-немецки, не озираясь нет ли поблизости туристов в майках Путин, СССР и Можем Повторить— Observer (@Experdiza) April 13, 2021
Вчера где-то увидела картинку с высказыванием пушкова, что россияне негативнее стали относится к Турции после поддержки Эрдоганом Украины. Утром же узнаю, что полмиллиона россиян отказались от своих путёвок на турецкие курорты.Вот это я понимаю,мощный флешмоб в поддержку путина— Ольга . (@omifomina) April 13, 2021
Увидев маски на лицах Зеленского и Эрдогана, в Кремле, наконец, осознали насколько серьёзная эпидемиологическая ситуация в Турции и закрыли авиасообщение. pic.twitter.com/zVK83W1Fto— Serg Wысоцкий (@SergAibertich) April 13, 2021
- Ну не сошелся же свет на этой Турции, в России столько хороших мест!— Росмемнадзöр (@OVCIOM) April 13, 2021
- Крым?
- Да, Крым, но не только, есть Алтай, Кузбасс, Южный Урал..
- Челябинск?
- И Курган!
Все так беспокоятся за запрет по Турции, как-будто у вас были когда-то деньги на Турцию.— Валерий Гылка (@ValeryGylka) April 13, 2021
ты: собираешься поехать в отпуск в турцию— саша сырников) (@alexskryll) April 12, 2021
отпуск в турции: pic.twitter.com/1Lwzn3boUV
Комментарии
угу. за день цена билет увеличилась на 10 тысяч в одну сторону.. летите
Крым, как и Краснодарский край конечно по уровню сервиса рядом с Турцией даже не валялся. В прошлом году съездили в Анапу, жили в Джемете, думал что за большие деньги что-то хоть будет нормальное. Нет, ошибался, деньги дерут, а сервиса ноль, море в тухлых зеленых водорослях и медузах, в общем полная печаль, уровень конкретного колхоза для быдла, нажраться и забыться. В Турции конечно на порядок просто лучше, был много раз, но в этом году не собирался, не хочу рисковать здоровьем.
Всё объясняется просто:
Турция открыла огонь по военным РФ на севере Сирии в Айн Иссе.
🤮
Есть много друг Горацио на свете,
Того что
и не снилосьпридумано нашимИ мудрецамИ!
16:05 Жоржик
Из украины пишешь вранье о Крыме..давай, давай...