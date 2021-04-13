Всегда есть Крым. Закрытие Турции вызвало шквал обсуждений в Сети

Россия официально приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Ограничения, по словам властей, связаны с тяжёлой эпидобстановкой. В Турции выявляют за сутки более 50 тысяч заражённых. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечает, что авиасообщение со странами будет возобновлено, если ситуация там стабилизируется. При этом более полумиллиона россиян уже купили путёвки, многие хотели отдохнуть за границей на майские праздники. Но у вируса (ну почти вируса) свои планы. В соцсетях по этому поводу возмущение, теории, догадки и, конечно, шутки.

Ожидание: Турция. Реальность: Крым — Указатель на стринги (@pointertostring) April 12, 2021

Турция ⛔

Занзибар ⛔

Летим на Марс наконец-то! 🎊 — NordBird (@_NordBird_) April 12, 2021

Судя по твитам и постам в инстаграм, Турция в мае должна была стать уникальным местом, где собрались все мои знакомые и друзья — безопасный кекс (@_eclairk_) April 13, 2021

Впервые за многие годы немецкие туристы в Турции смогут расслабиться на 9ое мая и спокойно общаться между собой по-немецки, не озираясь нет ли поблизости туристов в майках Путин, СССР и Можем Повторить — Observer (@Experdiza) April 13, 2021

Вчера где-то увидела картинку с высказыванием пушкова, что россияне негативнее стали относится к Турции после поддержки Эрдоганом Украины. Утром же узнаю, что полмиллиона россиян отказались от своих путёвок на турецкие курорты.Вот это я понимаю,мощный флешмоб в поддержку путина — Ольга . (@omifomina) April 13, 2021

Увидев маски на лицах Зеленского и Эрдогана, в Кремле, наконец, осознали насколько серьёзная эпидемиологическая ситуация в Турции и закрыли авиасообщение. pic.twitter.com/zVK83W1Fto — Serg Wысоцкий (@SergAibertich) April 13, 2021

- Ну не сошелся же свет на этой Турции, в России столько хороших мест!

- Крым?

- Да, Крым, но не только, есть Алтай, Кузбасс, Южный Урал..

- Челябинск?

- И Курган! — Росмемнадзöр (@OVCIOM) April 13, 2021

Все так беспокоятся за запрет по Турции, как-будто у вас были когда-то деньги на Турцию. — Валерий Гылка (@ValeryGylka) April 13, 2021