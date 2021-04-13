В России за сутки выявили более 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8173 – до 4 657 883 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+1782 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+701) и Московской области (+533). Алтайский край (+82) на 13 апреля занимает 28-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 281 776 человек, в том числе 9611 – за последние сутки.

Скончались ещё 338 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 103 601 летальный случай.

В общей сложности в стране провели более 124,1 млн лабораторных исследований на коронавирус. 193 тысячи тестов сделали за последние сутки.