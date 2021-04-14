Врачи назвали способ избежать развития опасного заболевания печени

Физические упражнения высокой и умеренной интенсивности помогают избежать развития неалкогольной жировой болезни печени. К такому выводу пришли учёные из Университета Цукубы в Японии, сообщает JHEP Reports.

Исследователи на протяжении трёх месяцев наблюдали за состоянием страдающих от ожирения пациентов, которые регулярно занимались физкультурой и придерживались диеты.

В результате специалисты обнаружили, что у людей, соблюдающих такой режим, снизился риск развития начальной стадии жировой болезни печени на 9,5%, фиброза печени – на 16,4%, а также жёсткость органа – на 6,8%.

Ранее учёные обнаружили, что отказ от алкоголя может повысить продолжительность жизни на 28 лет. При этом даже малые дозы спиртного уже существенно вредят здоровью.