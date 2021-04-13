Умер солист золотого состава "Песняров" Леонид Борткевич

13 апреля на 72-м году жизни умер известный белорусский музыкант, солист золотого состава ВИА "Песняры" Леонид Борткевич. Об этом сообщает Sputnik. Причина смерти артиста не сообщается.

Борткевич солировал в ансамбле "Песняры" с 1970 по 1980 год и с 1999 по август 2003-го. Руководил коллективом с 2009 года. Имеет звание заслуженного артиста БССР.

Известен исполнением песен "Александрина", "Белоруссия", "Берёзовый сок" и "Вероника".

Кроме того, Леонид Борткевич сыграл в нескольких фильмах, среди которых "Улица без конца", "Ясь и Янина", "Эта весёлая планета", "Горя бояться – счастья не видать".