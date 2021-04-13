Виктор Томенко поздравил с 90-летием алтайского учёного Геннадия Саковича

Виктор Томенко принял участие в заседании, посвящённом 90-летию Геннадия Саковича. Он поздравил учёного и вручил ему знак "Заслуженный работник науки и высшего образования Алтайского края".

"Это человек, с именем которого связаны слова "впервые", "первые", "самые первые", – подчеркнул губернатор.

Геннадий Сакович является создателем гептила – топлива для тяжёлых ракетоносителей. Под его руководством впервые в мире было создано производство ультрадисперсных алмазов, пишет официальный сайт Алтайского края.

В ответном слове учёный подчеркнул, что всегда был патриотом.

"Хочу, чтобы эта территория – наше Зауралье, Сибирь, Дальний Восток – развивалась и укреплялась", – сказал Геннадий Сакович.