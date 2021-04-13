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Крым или COVID-19. Почему Россия закрыла авиасообщение с Турцией?

, ИА "Амител"
На самом деле границы могли закрыть не только из-за коронавируса

12 апреля Россия закрыла авиасообщение с Турцией. Пока – до 1 июня. Официальной причиной такого решения власти назвали сложную эпидемиологическую обстановку в стране с коронавирусом. Однако некоторые эксперты говорят, что на самом деле границы с Турцией закрыли не только из-за COVID-19. Что происходит – разбираемся вместе с amic.ru.

1
Если не коронавирус, то почему ещё могли закрыть Турцию?

Во всём виновата большая политика. Или не очень большая, но всё равно политика. В последние дни между Россией и Турцией значительно обострились отношения. Так, президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Стамбуле, где Эрдоган заверил, что Анкара "выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины". То есть турецкий лидер дал понять, что поддерживает позицию по возвращению Крыма в состав Украины.

Кроме того, как пишут СМИ, в Стамбуле активно обсуждали турецкую помощь в перевооружении украинской армии. Пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что в ходе визита стороны договорились и о поставке беспилотников Bayraktar и боеприпасов к ним.

Позднее замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин написал в Facebook, что в ходе турецкой операции "Весенний щит" беспилотники Bayraktar зарекомендовали себя с лучшей стороны, особенно против российской военной техники".

В Москве посоветовали Анкаре "не поощрять воинственность Украины". А вскоре после этого вышло постановление оперштаба о закрытии границ с Турцией. Поэтому нельзя исключать, что авиаперелёты из РФ в Турцию отменены в знак протеста Эрдогану, который решил посотрудничать с Украиной.

2
А как на самом деле в Турции обстановка по коронавирусу?

По сообщению российского Роспотребнадзора, ситуация с COVID-19 в Турции резко осложнилась. За последние десять дней суточный прирост инфицированных семь раз обновлял максимумы с начала пандемии. Рекорд – 55 941 – зафиксировали в прошлый четверг, вчера – 12 апреля – опять более 54 тысяч, пишет РИА Новости.

Глава Минздрава Турции страны Фахреттин Коджа сообщил, что порядка 75% больных инфицированы британским вариантом штамма.

3
То есть Россия полностью перекрыла авиасообщение с Турцией?

Нет, запрет касается только пассажирских полётов в Турцию. Грузовые перевозки будут осуществляться и дальше. Также разрешены рейсы из Турции, которые вывозят россиян.

Кстати, россиянам, которые вернутся домой из Турции, необходимо будет находиться на двухнедельном карантине.
4
Сколько сейчас россиян в Турции и что им делать? Бросать отдых и возвращаться домой?

По информации Ростуризма, на данный момент в Турции находятся около 30 тысяч отдыхающих из России. В ведомстве сообщили, что им нет необходимости бросать свой отдых и лететь домой как можно быстрее. Все туристы "смогут вернуться планово, в соответствии с датами окончания тура". То же самое касается тех граждан, кто самостоятельно путешествует по этой стране.

Но в то же время туристам рекомендуют быть всё время на связи с туроператором и отслеживать новости и информацию на сайтах авиакомпаний, у которых приобрели билеты.

5
А известно, сколько человек планировали полететь в Турцию в ближайшие месяцы?
По сообщению аналитической службы АТОР, в Турцию с 15 апреля по 31 мая планировали отправиться более полумиллиона россиян. Из них почти половина (более 40%) – это семьи с детьми.
6
Купил тур, а Турцию закрыли. Деньги-то вернут?

Тут пока всё непросто. С одной стороны, туроператорам придётся возвратить деньги за несостоявшиеся путешествия в установленные сроки. Это прописано в законе "О защите прав потребителей". И сделать это нужно в течение десяти дней с момента поступления требований от клиента. Иначе – прямая дорога в суд.

С другой стороны, турагентства уже заявили, что это может привести к банкротству фирм, которые к тому же до сих пор ещё не оправились от прошлогодних закрытий из-за пандемии. А потому рекомендовано договариваться с туристами либо о переносе сроков, либо о выборе путешествия в другую страну.  Этот вариант компаниям, безусловно, выгоднее. 

"Мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки либо выбрать в те же даты другие направления, – сообщили РИА Новости в Ростуризме. – И просим туроператоров оказывать клиентам максимальное содействие. Мы понимаем, что ограничения ставят и людей, и бизнес в непростые условия. Поэтому в дополнение к действующим механизмам подготовили комплекс мер поддержки, чтобы минимизировать последствия  и, самое главное, помочь туроператорам выполнять обязательства перед туристами".

7
А что говорят в Турции?
Обещают, что сумеют уладить эпидемиологическую обстановку уже в ближайший месяц. Во вторник, 13 апреля, Эрдоган намерен провести заседание кабинета министров и обсудить дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Например, власти уже решили закрыть все кафе и рестораны, а также возобновить комендантский час в выходные и ежедневно с 21 вечера до пяти утра. В стране считают, что уже в мае эпидемиологическая обстановка улучшится.
8
И когда Турцию откроют?
Пока официальный запрет на перелёты Россия ввела до 1 июня. Власти пообещали, что будут отслеживать ситуацию в стране и в случае её стабилизации "оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры".
9
А если Турцию закрыли по политическим причинам, то когда ждать её открытия?

Смотрите карточку выше, ведь эта формулировка подходит для всех вариантов: "власти пообещали, что будут отслеживать ситуацию в стране и в случае её стабилизации "оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры". То есть как только наши политики договорятся о Крыме, Украине, Донбассе, то сразу нам сообщат и границы откроют.

10
Куда лететь отдыхать, пока Турция закрыта?

Как сообщила amic.ru руководитель фирмы "ГЛЭМ-ТУР" Ольга Ришко, сейчас российских туристов принимают в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), на Кипре, есть надежды на то, что вскоре могут открыть Египет. Также открыты Куба, Сейшельские и Мальдивские острова, Шри-Ланка. Но это, конечно, гораздо дороже, чем Турция. 

Всего же россияне могут отдохнуть в 31 стране.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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