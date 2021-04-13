Крым или COVID-19. Почему Россия закрыла авиасообщение с Турцией?

Если не коронавирус, то почему ещё могли закрыть Турцию?

Во всём виновата большая политика. Или не очень большая, но всё равно политика. В последние дни между Россией и Турцией значительно обострились отношения. Так, президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Стамбуле, где Эрдоган заверил, что Анкара "выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины". То есть турецкий лидер дал понять, что поддерживает позицию по возвращению Крыма в состав Украины.

Кроме того, как пишут СМИ, в Стамбуле активно обсуждали турецкую помощь в перевооружении украинской армии. Пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что в ходе визита стороны договорились и о поставке беспилотников Bayraktar и боеприпасов к ним.

Позднее замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин написал в Facebook, что в ходе турецкой операции "Весенний щит" беспилотники Bayraktar зарекомендовали себя с лучшей стороны, особенно против российской военной техники".

В Москве посоветовали Анкаре "не поощрять воинственность Украины". А вскоре после этого вышло постановление оперштаба о закрытии границ с Турцией. Поэтому нельзя исключать, что авиаперелёты из РФ в Турцию отменены в знак протеста Эрдогану, который решил посотрудничать с Украиной.