Госдума запретила забирать животных за долги

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который запрещает изымать у должников домашних животных. Об этом сообщает ТАСС. Согласно документу, изымать нельзя тех животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие такого решения необходимо "исходя из гуманного отношения не только к домашним питомцам, но и к их владельцам". По словам Володина, закон "позволит предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное".

Авторами закона выступили Павел Крашенинников и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.