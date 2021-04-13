Российского стендап-комика задержали с наркотиками в Москве

В Москве задержали участника шоу "Открытый микрофон" на ТНТ, стендап-комика Алексея Рябчикова. Как сообщает Пятый канал, это произошло, когда он искал закладку.

Молодой человек отрицает свою вину и утверждает, что в пакетике с неизвестным содержимым находится снотворное.

Рябчикова доставили в отделение полиции. Вещество будет направлено на экспертизу.

Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что участницу реалити-шоу "Пацанки" Диану Субботину задержали в Москве с наркотиками. При осмотре полицейские нашли у 25-летней девушки несколько пакетиков с неизвестным порошком. Экспертиза показала, что это мефедрон общей массой более одного грамма.