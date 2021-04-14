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Житель Алтайского края создал преступную группировку, чтобы красть животных в сёлах

, ИА "Амител"
Следователи выяснили, что кроме краж мужчин,а сжёг автомобиль родственника и изнасиловал 16-летнюю племянницу сожительницы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

37-летнего жителя Смоленского района Алтайского края осудили сразу по четырём статьям уголовного кодекса. Вместе со своей 32-летней сожительницей, её 16-летней дочерью и 25-летней сестрой он воровал домашний скот у жителей окрестных районов и продавал его. Кроме того, следователи доказали вину злоумышленника в поджоге машины и изнасиловании 16-летней племянницы своей любовницы.

Как установило следствие, в 2018 году мужчина организовал группу для хищения сельскохозяйственного скота и другого имущества. Для участия в незаконной деятельности он привлёк свою сожительницу и её сестру, после чего путём угроз принудил к кражам и дочь гражданской жены, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

С мая по ноябрь преступники совершили 32 кражи на сумму более 1 млн рублей. Территория "работы" организованной группировки включает в себя Алтайский, Смоленский, Петропавловский, Быстроистокский, Бийский, Солтонский и Советский районы, а целью становились куры, лошади, свиньи, овцы и другие домашние животные.

Также в ходе следствия правоохранителям удалось доказать причастность мужчины к поджогу автомобиля своего родственника и изнасилованию 16-летней племянницы сожительницы.

Суд приговорил мужчину по двум частям ст. 158 УК РФ ("Кража"), ст. 167 УК РФ ("Покушение на совершение умышленного уничтожения чужого имущества"), ст. 150 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления") и ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней") к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Его подельницы получили наказание по ст. 158 УК РФ ("Кража"). 16-летней участнице преступлений назначили 3,5 года лишения свободы условно, а её родственницам – 6,5 года и 5 лет 10 месяцев с отсрочкой отбывания наказания.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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