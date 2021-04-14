Звезда канала ТНТ похвасталась курортной фотографией в бикини

Звезда телеканала ТНТ Яна Кошкина на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с курорта. На снимке актриса скетч-шоу предстала перед подписчиками в бикини.

"Доброе утро! Всем желаю отличного понедельника! Как погода в Москве? Скоро буду!" – написала Кошкина под фото.

Подписчики в комментариях засыпали ее комплиментами: "Дубайский газон не устоял перед Яной", "Ты очень красивая", "Уф, шикарна", "Пушка", "Богиня", "Как всегда прекрасна".

Ранее певица Вера Брежнева показала, как должно выглядеть женское тело в 39 лет. Её сфотографировали на пляже с распущенными волосами в бикини чёрного цвета и парео, повязанном на бёдрах.