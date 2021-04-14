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В Барнауле хотят построить свой "Крым" с 12-этажками и уникальным спорткомплексом

, ИА "Амител"
Компания, которая подготовила проект, ищет инвестора
Фото: altayrealt.ru

Фото: altayrealt.ru

В Барнауле спроектировали жилой комплекс "Крым". В нём предусмотрены коттеджи, дома не выше 12 этажей, а также инфраструктура для любителей активного отдыха. 

Сейчас на месте, где планируют построить ЖК, находятся неиспользуемые поля. Территория расположена между посёлками Черницк и Бельмесёво в районе бывшего совхоза "Барнаульский".

Согласно проекту, район разделит на две части искусственный водоём, который предстоит сделать с нуля. Также здесь предусмотрены газопровод, своя дорожная сеть и все остальные коммуникации.

Коттеджный посёлок размежёван на 420 участков, площадь каждого из которых равна 8-10 соткам. Ещё семь территорий здесь будут пригодны для делового, общественного, коммерческого использования, пишет "Алтайский портал недвижимости"

Компания, которая владеет территорией и разработала проект, ищет инвестора для его реализации. А также рассчитывает на господдержку в рамках строительства легкоатлетического комплекса, аналогов которому в Алтайском крае пока нет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на Горе возводят квартал, в котором будут проживать три тысячи жителей. Застройщик – "Строительная перспектива" – обещает, что на территории также появятся детский сад, ясли, рекреационная зона и наземный паркинг.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.04.2021 07:32
- гость -

Море тоже рядом выкопают и климат поменяют????

14.04.2021 07:58
- гость -

ну можно оставлять поселок без воды подолгу, провести керовый инет, отсутствие благ а если и будет то как все как в
как и говорится как ты лодку назовешь...

14.04.2021 08:07
- гость -

как говорится: "я построю своё казино с блекджеком и дамами низкой социальной ответственностью" (c)

14.04.2021 08:09
гость

А школу, дет.сад, поликлинику тоже построят?

14.04.2021 08:31
Виктор

14.04.2021 08:09
гость

Зачем? Там же совсем рядом, в Черницком, есть школа №95, в Лебяжьем — детский сад №176, а в посёлке Южном — поликлиника

14.04.2021 08:47
- гость -

Ржунимагу

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