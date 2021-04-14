В Барнауле хотят построить свой "Крым" с 12-этажками и уникальным спорткомплексом

В Барнауле спроектировали жилой комплекс "Крым". В нём предусмотрены коттеджи, дома не выше 12 этажей, а также инфраструктура для любителей активного отдыха.

Сейчас на месте, где планируют построить ЖК, находятся неиспользуемые поля. Территория расположена между посёлками Черницк и Бельмесёво в районе бывшего совхоза "Барнаульский".

Согласно проекту, район разделит на две части искусственный водоём, который предстоит сделать с нуля. Также здесь предусмотрены газопровод, своя дорожная сеть и все остальные коммуникации.

Коттеджный посёлок размежёван на 420 участков, площадь каждого из которых равна 8-10 соткам. Ещё семь территорий здесь будут пригодны для делового, общественного, коммерческого использования, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Компания, которая владеет территорией и разработала проект, ищет инвестора для его реализации. А также рассчитывает на господдержку в рамках строительства легкоатлетического комплекса, аналогов которому в Алтайском крае пока нет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на Горе возводят квартал, в котором будут проживать три тысячи жителей. Застройщик – "Строительная перспектива" – обещает, что на территории также появятся детский сад, ясли, рекреационная зона и наземный паркинг.