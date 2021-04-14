Двух подростков из Рубцовска осудят за попытку торговли наркотиками

Двух несовершеннолетних жителей Рубцовска осудят за покушение на сбыт наркотических средств. Молодой человек и девушка решили подзаработать и выбрали "профессию" закладчиков.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в сентябре-декабре 2020 года неизвестный предложил подросткам принять участие в реализации наркотических веществ. Получив расфасованное по свёрткам наркотики, парень с девушкой спрятали их в других местах для дальнейшей продажи.

Несмотря на это, довести преступный умысел им не удалось, подростков задержала полиция.

В ходе предварительного следствия рубцовчане свою вину признали и раскаялись в содеянном. Уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств") передано в суд.