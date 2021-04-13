Патриарх Кирилл привился от коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл привился одной из российских вакцин от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Русской православной церкви.

По его словам, глава РПЦ вакцинировался ещё в марте и сейчас чувствует себя хорошо.

Напомним, что 23 марта иммунизацию прошёл президент России Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, после первой стадии побочных эффектов не наблюдалось.

Представитель Кремля добавил, что Путин не стал брать выходной после укола. При этом какую именно российскую вакцину ввели президенту, не раскрывается. По словам Пескова, это сделали специально.