Десятки тонн яблок с опасным вредителем ввезли в Алтайский край

Специалисты испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ выявили опасного вредителя в трёх из шести крупных партий яблок общим весом 112 тонн, ввезённых в Алтайский край из Казахстана. Исследователи установили, что фрукты поражены калифорнийской щитовкой.

Как сообщили в пресс-службе лаборатории, продукцию задержали в период с 1 по 12 апреля 2021 года.

"Употребление в пищу таких фруктов совершенно безопасно, – заверили местных жителей в региональном Россельхознадзоре. – Опасны щитовки только в посадочном материале".

Калифорнийская щитовка признана опасным карантинным вредителем. Ей подвержены около 150 видов различных растений. Из плодовых чаще всего вредит яблоне, груше, сливе, черешне и абрикосу. Повреждает стволы, листья, плоды, ветви.