"Спутник V" оказался эффективным даже при использовании одной дозы

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" существенно повышает иммунный ответ даже при использовании одного компонента. К такому выводу пришли учёные из Аргентины, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

"Анализ на иммунный ответ на вакцину "Спутник V", в котором приняли участие 288 человек, показал, что 94% из них продемонстрировали присутствие антител после получения только одной дозы", – говорится в сообщении.

Исследование также показало, что 96% людей младше 60 лет имеют антитела уже 21-й день после вакцинации первым компонентом. У людей старше 60 лет этот показатель чуть ниже – 89%. Кроме того, ранее инфицированные люди, привившиеся одной дозой "Спутника V", вырабатывают почти в пять раз больше антител, чем те, кто прошёл полный курс вакцинации, но до этого не болел.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что делать при отсутствии иммунитета после вакцинации от коронавирусной инфекции. По её словам, в этом случае следует обратиться к врачу.