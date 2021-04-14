Алтайская футболистка поедет на чемпионат Европы

Алтайская футболистка вместе со сборной России пробилась в финальную часть чемпионата Европы. Ответный стыковой матч против команды Португалии состоялся во вторник, 13 апреля, в Москве и завершился вничью – 0:0. В первой встрече россиянки одержали победу в гостях со счётом 1:0 и по сумме двух игр завоевали путёвку на финальный турнир.

Оба матча в защите сборной России полностью провела алтайская футболистка Анна Беломытцева. Напомним, она начала заниматься футболом в Троицком районе, затем тренировалась в барнаульской школе Смертина. Сейчас Беломытцева играет в московском "Локомотиве". Также в её активе 38 матчей и два забитых гола за сборную России.

Финальный турнир Евро-2022 пройдёт в июле следующего года в Англии. Там сыграют 16 сильнейших европейских сборных.