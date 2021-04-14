Стало известно, почему силовики штурмуют Среднеуральский женский монастырь

Свердловские судебные приставы объяснили решение о штурме Среднеуральского женского монастыря, в котором забаррикадировались сторонники бывшего схимонаха Сергия.

"В ГУФССП России по Свердловской области поступил исполнительный документ неимущественного характера немедленного исполнения, выданный Верхнепышминским городским судом, о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающими реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса", – приводит комментарий ведомства портал e1.ru.

Судебные приставы подчеркнули, что власти "оказывают необходимую помощь", чтобы выселенные из монастыря люди разместились по другому адресу. Для их перевозки подготовили транспорт.

Отметим, что сообщения о штурме храма с привлечением ОМОНа появились ранним утром 14 апреля. По словам очевидцев, на территорию обители прибыли десятки машин силовиков, в том числе автозаки. Правоохранители для проникновения внутрь использовали болгарки.

Напомним, что лишённый сана и отлучённый от церкви схимонах Сергий прославился заявлениями, в которых он отрицал существование коронавируса, а также словами, что "наведёт порядок в России за три дня". Позднее церковник силой захватил Среднеуральский женский монастырь.

В ответ на это церковный суд признал священника виновным в нарушении монашеских правил и лишил Сергия сана схиигумена, а после – и звания схимонаха. Позднее, 9 сентября, Церковный суд Екатеринбургской Епархии отлучил священника от церкви.

29 декабря в ходе штурма монастыря силовики задержали Сергия для дачи показаний. В самом храме прошли обыски, а сотрудники ОМОНа на некоторое время оцепили здание.

Позднее против бывшего схимонаха возбудили уголовное дело о склонении к самоубийству. По словам адвоката, кроме этого, экс-священника обвиняют в самоуправстве и воспрепятствовании богослужениям.