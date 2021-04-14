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"Я не обиделась". Бутина высказалась о пародии Собчак на репортаж о Навальном

, ИА "Амител"
По мнению алтайской активистки, телеведущая "хайпует на горячей теме"
Мария Бутина / Фото: amic.ru

Мария Бутина / Фото: amic.ru

Сотрудница телеканала RT, активистка из Алтайского края Мария Бутина прокомментировала пародию ведущей Ксении Собчак на её репортаж из колонии, где сидит оппозиционер Алексей Навальный. В беседе с Daily Storm Бутина отметила, что отнеслась к этому спокойно и с юмором, а также призналась, что уважает чужое мнение, а критика лишь подстёгивает её в работе.

"Полагаю, когда на то, что я делаю, снимают пародии, – видимо, это задевает большое количество людей. И лично Ксению Анатольевну. Я к этому отношусь спокойно, с юмором. Пародия, наверное, удалась. Эмоциональной негативной реакции у меня это не вызывает. Только улыбку", – сказала Бутина, подчеркнув, что не обиделась на пародию.

Ссылаясь на слова Вольтера, журналистка отметила, что даже если ей не нравится мнение человека, она "отдаст жизнь за его возможность это мнение высказывать". И такой же точки зрения Бутина придерживалась, смотря видеоролик Собчак. "Думаю, она хайпует на горячей теме", – предположила активистка.

При этом Бутина призналась, что положительно отнеслась к критике в свой адрес после посещения колонии, где сидит Навальный. По словам девушки, она любит, когда спор идёт с аргументами, и не уважает, когда диалог переходит на личные оскорбления и нецензурную брань.

"Я начинала свою политическую деятельность руководителем клуба по дебатам в алтайском университете и люблю полемику. А вот что не уважаю – когда речь идёт просто о личностных оскорблениях, переходе на нецензурную брань", – рассказала журналистка, отметив важность проявления уважения к собеседнику и критики, "которая держит всех в тонусе и обращает внимание на моменты, требующие доработки".

Ранее Ксения Собчак показала пародию на посещение Марей Бутиной колонии, где находится Алексей Навальный. Телеведущая, облачившись в рыжий парик и наряд Бутиной, пришла в здание с роскошными интерьерами и раскрыла "настоящую сторону" исправительного учреждения.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

14.04.2021 12:26
Мимопроходящий

Несчастный Барнаул. Прославился на весь мир таким "чудом", как Бутина.

14.04.2021 12:33
АБОРИГЕН

За что нам ЭТО?

14.04.2021 12:49
- гость -

Я подписалась на Марию в инсте и специально заходила посмотреть на профили некоторых комментаторов, которые поливали ее грязью. 100% боты.. тысяча подписок, 5 подписчиков и 3 недофото.. либо,если и люди, то Эстония.. Литва и прочие страны бывшего СССР...либо профессиональные протестуны..ну и пара прыщавых подростка их задрищенска. Ни одного нормального аккаунта нормального человека. Вот кто строчить гадости про нашу землячку

14.04.2021 12:50
миль пардон, мадам

Не умрите от горя -несчастные!

14.04.2021 12:53
АБОРИГЕН

14.04.2021 12:49
- гость -
Не удивительно, какому нормальному человеку придет в голову на неё подписываться.

14.04.2021 13:03
Павсекакий

"какому нормальному человеку придет в голову на неё подписываться."
-----
"Я подписалась на Марию в инсте..."

Ну вот же!

14.04.2021 13:04
гость

Элементарно знает своё место в воровской вертикали.

14.04.2021 13:04
- гость -

14.04.2021 12:53
АБОРИГЕН, т.е. ты подтверждаешь, что вся либерастня-мерзоты?

14.04.2021 13:07
- гость -

14.04.2021 12:53
АБОРИГЕН
Не удивительно, какому нормальному человеку придет в голову на неё подписываться.

Не ужели на ксюшу подписан?)) Как фоточки её в инстаграм, вот бы классный президент был бы))

14.04.2021 13:07
- гость -

14.04.2021 12:49
- гость -
Я подписалась на Марию в инсте

Ну вы теперь тоже прославились))

14.04.2021 13:09
- гость -

аборигейка и всюдусракий на мотузную подписаны.

14.04.2021 13:19
Павсекакий

"аборигейка и всюдусракий на мотузную подписаны."
----
А ты старушку топором зарубил.

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