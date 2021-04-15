Как в Версале. В Барнауле возводят ЖК с гигантским парком и "кремлёвскими" часами

Проект ЖК "Мичурин парк" / Фото: "Адалин"

Жителям строящегося микрорайона "Мичурин парк" вряд ли придётся ехать куда-то, чтобы погулять по лесу: ведь под окнами их квартир будет разбит огромный парк. В нём – несколько километров пешеходных и велодорожек, множество спортивных комплексов, лежаки и даже зона барбекю. А ещё в жилом квартале "Мичурин парк" построят гигантскую парковку – на ней смогут разместиться большее тысячи автомобилей. Amic.ru узнал, что ещё готовит застройщик – компания "Адалин" – для новосёлов квартала.

Всё лучшее – рядом

В ЖК "Мичурин парк" возводят четыре разноэтажных дома (высота зданий от 16 до 18 этажей), которые будут объединены общей придомовой территорией. Расположен квартал в удобной локации: в шаговой доступности не только вся городская инфраструктура (ТЦ, социальные учреждения), но и ленточный бор.

Правда, конкуренцию городскому лесу составит гигантский закрытый двор-парк площадью 1 га. По проекту он разделен на несколько зон. Так жители могут выбрать наиболее интересную и удобную для себя площадку.

"На дворовой территории выполнено зонирование, как в парке развлечений. Здесь будет много зелени, дорожки вымощены экоплиткой: в "швах" между плитками растёт газон, по которому можно ходить, и он не вытаптывается. Предусмотрены спортивные и игровые площадки: для занятий волейболом, баскетболом, футболом, а зимой – в хоккей", – рассказали amic.ru в компании.

В парке застройщик предусмотрел и разновозрастные детские площадки. На них компания обещает установить множество игровых комплексов, качели, горки, игровые сетки, карусели и даже многопрофильную песочницу-амфитеатр.

"В ней будут горки, детский скалодром, трибуны из дерева, пирамида из "пеньков". Мамы смогут свысока наблюдать за малышами. Летом вода на дне песочницы скапливаться не будет – для этого предусмотрены водостоки", а склоны отделаны экоплиткой", – отмечают в компании "Адалин".

Многие элементы благоустройства двора-парка, в том числе и детские игровые комплексы, "пеньки", "бревна" и "коряги" для лазания, выполнены из дерева: это не только красиво и стильно, но и безопасно, практично и долговечно.

Вместе с огромным количеством зелени (застройщик обещает высадить более 500 деревьев, среди которых сосны, ели, березы, вязи, липы, яблони, барбарис и многие другие) это создаст ощущение, будто жители гуляют не по двору, а по лесу.

Для семей, которые летним вечером захотят посидеть с друзьями и пожарить мясо на углях, запроектирована зона барбекю. Она располагается вдали от основной части парка (чтобы "развести" отдыхающих) и будет оборудована открытыми беседками и мангалами.

"Зона барбекю расположена в 15 метрах от третьего корпуса. Здесь предусмотрен очаг, скамьи, столы, а "закрывать" площадку будут зелёные насаждения. Мы работаем с питомниками и высаживаем пятилетние растения, чтобы не ждать, пока они вырастут", – говорит представитель застройщика.

Всем парковкам парковка

При проектировании ЖК компания "Адалин" позаботилась и о комфорте жителей с автомобилями. В "Мичурин парке" они разместятся по периметру микрорайона, с внешней стороны домов (со стороны ТЦ "Волна", а также со стороны магазина "Лента").

Всего на площадках смогут находиться почти 1200 автомобилей. Чтобы попасть с парковки в дома, не нужно обходить здания: все подъезды сделают сквозными. Это значит, что жители могут спуститься и попасть из подъезда как во двор, так и к автомобилям. Здесь же – на парковке – отведены зоны для размещения мусорных баков. Их будет более 30.

Въезды на парковку ЖК "Мичурин парк" запроектированы не только с улицы Власихинской, но и по Южному Власихинскому проезду. Это позволит разгрузить потоки автомобилей, и жители смогут заезжать с наиболее удобной для них стороны. Кстати, на всех въездах в ЖК застройщик установит шлагбаумы – так в квартал не смогут попасть посторонние.

Украшение микрорайона

Квартиры в "Мичурин парке" рассчитаны на все категории покупателей: от студий площадью 34 квадратных метра до "четырёшек" 80 "квадратов". В крупногабаритных квартирах предусмотрены мастер-зоны. Это особое зонирование помещения, благодаря которому в спальне появится собственный санузел и просторная гардеробная. Впервые мастер-зоны "Адалин" использовал в ЖК "Марс", повторил в авторском доме One Loft, а затем решил применять во всех проектах, в том числе и сити-квартале "Ютссон".

Архитектура всех четырёх домов "живого квартала" – сочетание классического стиля и современных решений. Фасады зданий отделаны коричневым кирпичом, но есть и декоративные элементы белого цвета. На 18-этажном корпусе ЖК застройщик разместит огромные часы – они станут украшением и ещё одним символом "Мичурин парка".

По словам представителей компании "Адалин", сейчас застройщик возводит все четыре корпуса. Сдачу ЖК девелопер запланировал на 2022 год (корпусы № 3 и 4 намерены завершить во втором квартале, корпус № 2 – в третьем, а корпус № 4 – в четвёртом квартале 2022-го). Вместе с домами застройщик сдаст и парк.

"На первом и втором корпусах сейчас проводим фасадные работы, во втором корпусе также заканчиваем остекление. Мы "в графике", и даже идём с опережением", – подчёркивают в компании.

Застройщик ООО СЗ "Адалин-Строй"

Адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический, 130а

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