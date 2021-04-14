Депутат-одномандатник Думы Бийска Руслан Курасов вышел из состава фракции "Единой России" и присоединился к справороссам. Своё желание народный избранник объяснил запросом на справедливость в обществе. Курасов, несмотря на то, что долгое время состоял в ЕР, позволял себе независимость в суждениях и часто шёл в разрез с партийной линией. Он уже заявил, что намерен баллотироваться в Алтайское Заксобрание от партии "Справедливая Россия – За правду". В ближайшее время, по всей видимости, будет решён вопрос со вступлением Курасова в партийные ряды СРЗП.

Борьба за справедливость продолжится

Накануне, 13 апреля, депутаты-справороссы Думы Бийска провели пресс-конференцию, где подробно остановились на ключевых событиях в политической жизни города, включая едва несостоявшуюся отставку мэра наукограда Александра Студеникина. Вначале мероприятия руководитель бийских эсеров в Думе Диана Чуй пояснила, что на днях Руслан Курасов подал заявление о вступлении во фракцию СР, которое партийцы единогласно поддержали. Более того, в ближайшее время Курасов может получить и партийный билет. По крайней мере, он обещал подумать о такой перспективе.

"Я понял, что в обществе давно созрел запрос на справедливость. Поэтому и принял решение войти во фракцию "Справедливой России". У неё востребован диалог с людьми. У меня было время подумать, это осознанный шаг", – подчеркнул Руслан Курасов.

"Теперь мы продолжим борьбу за справедливость в городском парламенте уже большим составом. На мой взгляд, вступление в наши ряды известного в Бийске политика – очень показательно и является последовательным результатом серьёзной работы по объединению левых, социально-ориентированных партий. Только вместе мы сможем противостоять антинародным решениям власти, продвигать действительно нужные людям инициативы", – прокомментировала кадровое усиление Диана Чуй.

Результат налицо

Большинство вопросов СМИ вчера касалось неоднозначной ситуации вокруг отчёта мэра Александра Студеникина, ухода градоначальника в отставку, а затем – его неожиданного возвращения. Кстати, против отчёта мэра 30 марта проголосовали пять депутатов Думы Бийска, из них трое представляют теперь справороссов. Больше всего претензий к Студеникину было высказано в связи с некачественной уборкой снега в городе, а также провалом нацпроекта по благоустройству.

Руслан Курасов связал нынешние проблемы исполнительной власти в городе с тем, что бийчане не могут самостоятельно выбирать градоначальника. Эсеры давно и последовательно выступают за возвращение прямых выборов глав городов. "Все провалы, которые произошли в Бийске, налицо. В органах власти я работаю с 2000 года, видел много глав и со всеми выстраивал диалог. Да, случались конфликты, но позже мы находили компромисс. Может быть, у Студеникина что-то не пошло именно как у управленца (я давно его знаю, и он зарекомендовал себя неплохим специалистом) или создание команды не получилось, но результат, как говорится, налицо", – прокомментировал Курасов.

Вернуть доверие избирателей

В числе главных приоритетов в своей работе народный избранник назвал увеличение числа детских площадок, а также улучшение качества жизни бийчан: "Депутат должен доносить до власти проблемы жителей, помогать решать их".

К слову, эсеры отметили, что в Бийске невелика доля горожан, которые интересуются политикой. Таких жителей всего 25-30%. Поэтому одна из задач, стоящих перед партией, – доказать людям, что депутатам можно доверять, уйти от мысли, что всё уже решено заранее.

В заключении эсеры коротко остановились на своих предвыборных планах. По словам депутата Артёма Туркова, он, как и его коллеги по фракции в Бийской гордуме, намерен выдвинуть свою кандидатуру осенью на выборы в региональное Заксобрание. "У нас в Бийске три округа, поэтому все трое пойдём", – резюмировал Турков.