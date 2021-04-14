Полиция не стала заводить дело о смерти пенсионерки после лечения в больнице Новоалтайска

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело о смерти пожилой женщины после лечения в больнице Новоалтайска. Об этом пишет ИА "Банкфакс".

Ранее сообщалось, что 68-летняя Татьяна Бурцева незадолго до смерти проходила лечение в горбольнице Новоалтайска, у женщины болели ноги. После выписки её здоровье ухудшилось, начался плеврит, и пенсионерка перестала ходить. По словам родственников, в медучреждении за пациенткой почти не ухаживали. Спустя пару дней после возвращения из больницы женщина начала задыхаться и её отвезли в городскую больницу № 8 Барнаула. Там врачи обнаружили, что у пенсионерки сломаны рёбра, компрессионный перелом позвоночника и множественные гематомы. Через несколько дней женщина умерла.

5 апреля дочь пенсионерки получила постановление старшего следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. В документе говорится, что в ходе предварительной проверки правоохранители выяснили: женщина во время нахождения в ковидном госпитале "получила телесные повреждения в виде переломов рёбер с обеих сторон, при этом было установлено, что сотрудниками медучреждения не была оказана медицинская помощь". Однако "объективных данных о наличии в действиях сотрудников больницы признаков преступления обнаружено не было", поскольку в полиции не получили заключение судмедэкспертизы и не смогли установить причину полученных травм.

Родственники умершей пенсионерки рассказали журналистам, что не согласны с таким решением и выразили мнение, что "историю пытаются спустить на тормозах". Теперь они намерены обратиться в прокуратуру и МВД РФ.