Комфортная среда. "Единая Россия" предложила давать больше денег на благоустройство

Правительство России поддержало инициативу партии "Единая Россия" об увеличении финансирования проектов благоустройства. Новые средства будут направлены в первую очередь на дворы, сообщает сайт ЕР.

Этот вопрос 13 апреля на встрече обсудили секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

"Свой двор с хорошими скамейками, озеленением, детской и спортивной площадками людям ближе и важнее, чем отремонтированный сквер или набережная. Мы предлагаем выделить мероприятия по благоустройству дворовых территорий в отдельный раздел программы, предусмотрев отдельное финансирование", – сказал Турчак.

Также в партии считают, что важно не забывать о приведении в порядок и междворовых и межквартальных проездов. Причём с использованием новейших технологий и материалов.

Ещё одна инициатива ЕР – поднять минимальную планку финансирования до 100 млн рублей для малочисленных регионов. Таких как Чукотка, Калмыкия, Камчатка, Магадан. Это позволит им увеличить количество обновляемых территорий и дворов.

Расширить список получателей государственных денег на обновление городской среды смогут и некоторые города. Сейчас во всероссийском конкурсе "Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях" могут участвовать населённые пункты, где живут не более 100 тысяч человек. Единороссы предлагают поднять планку до 200-300 тысяч человек.

"И включить в конкурс посёлки городского типа. А также продлить срок приёма заявок для новых участников до 1 июля", – сказал секретарь Генсовета партии.

Марат Хуснуллин все предложения поддержал. Их проработкой займётся федеральный Минстрой. Зампред напомнил, что в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" благоустроено уже более 83 тысяч общественных мест и дворов многоквартирных домов. Кстати, этот вопрос родился по инициативе ЕР и из партийного проекта "Городская среда". Напомним, в 2021 году финансирование программы выросло на 2 млрд рублей по предложению партии.

Сам Хуснуллин попросил партию объединить усилия в информировании граждан о возможности участия в проекте.

Напомним, голосование по выбору территорий, которые будут благоустроены, пройдёт с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

Например, в Барнауле будут выбирать две общественные территории из 39 предложенных. Среди них набережная Речного вокзала, заброшенный парк "Юбилейный", Демидовская площадь, площадь маршала Жукова и другие значимые площадки.

По словам зампреда Барнаульской гордумы, председатель общественного совета партпроекта "Городская среда" в Алтайском крае, председателя ТОС микрорайона "Магистральный" Сергея Струченко, голосование – это отличный способ принять участие в благоустройстве города, выразить активную гражданскую позицию.

"И люди в этом действительно заинтересованы. Например, в прошлом году жители посёлка Южного объединили усилия, создав группу в мессенджере, активно координировали эту работу и привлекали к голосованию всех заинтересованных", – сказал депутат.

Кстати, в прошлом году, кроме зелёной зоны на улице Герцена в Южном, победила ещё Мизюлинская роща (находится в границах улиц Попова, Антона Петрова и Энтузиастов).

Сергей Струченко призвал жителей Барнаула и всего Алтайского края подключаться к выбору зелёных зон.