Путёвка в лето: где ребёнку весело и с пользой провести каникулы

Это лето дети смогут провести в лагере – Роспотребнадзор смягчил некоторые меры, введённые в прошлом году из-за коронавирусной инфекции. Спрос на такой вид отдыха растёт, и вариантов становится всё больше. Так, в Барнауле есть творческие, туристические, языковые и технические лагеря, с круглосуточным и дневным пребыванием. Рассмотрим подробнее, какой вариант можно предложить ребёнку в зависимости от его интересов.

"ИМКА Прайм"

Детей ждут тематические смены, интересные занятия по английскому, разнообразные хобби-клубы, "детокс" от гаджетов и живое общение с вожатыми и сверстниками. Дети с радостью учат песни и кричалки на английском, ежедневно создают авторские выступления на сцене. В языковом лагере "ИМКА Прайм" в первую очередь стремятся повысить мотивацию ребёнка изучать английский после летнего сезона.

Адрес: Алтайский край, Барнаул, ул. Тихонова, 33б.

Лагерь размещается в санатории: тёплый всесезонный трёхэтажный корпус.

Компьютерная академия "Шаг"

В летнем лагере от академии "Шаг" дети будут пробовать себя в различных компьютерных специальностях под руководством опытных тренеров и преподавателей. Программы разработаны для детей, которые:

не выпускают из рук смартфоны;

следят за популярными блогерами и хотят стать знаменитыми;

мечтают собрать и обучить своего боевого робота;

хотят создавать виртуальные миры.

В этом лагере дети будут изучать программирование и создание компьютерных игр на KoduGameLab, Scratch, Unity и Python, анимацию игровых персонажей, 3D-моделирование и виртуальную реальность. Участников программ ждёт полное погружение в блогинг – YouTube, TikTok, Instagram. Ребята попробуют снять анимационный ролик со спецэффектами TikTok и научатся делать панорамные и сферические фотографии.

При этом в распорядке дня предусмотрены и активности на свежем воздухе, спортивные соревнования, экскурсии в IT-компании и развивающие игры и квесты.

Адрес: Алтайский край, Барнаул, ул. Кирова, 51а.

Детей ждут комфортные, специально оборудованные аудитории, конференц-залы и дизайн-студии.

Лагерь им. Гагарина

Программы в лагере им. Гагарина направлены на воспитание патриотизма и укрепление физического здоровья. Лагерь работает на базе санатория-профилактория "Алтай" ОАО "РЖД", поэтому большинство отдыхающих – дети алтайских железнодорожников. Тем не менее лагерь открыт для всех желающих.

Помимо обычных кружков, концертов и тематических вечеров, в программе ДОЛ им. Гагарина – встречи с интересными людьми, с ветеранами, вопросы патриотического воспитания.

Адрес: Алтайский край, Барнаул, с. Власиха, ул. Пионерская Долина, 9.

Лагерь расположен в пригороде Барнаула в сосновом бору, на берегу реки Барнаулка. Проживание в благоустроенных корпусах со всеми удобствами.

"Спутник-2"

В лагере "Спутник-2" создают всё возможное, чтобы в течение одной лагерной смены летних каникул дети могли отдохнуть от городской суеты, школьных занятий и увезти с собой незабываемые впечатления и новые знакомства. Каждый день в лагере наполнен событиями, в которых ребята участвуют с большой заинтересованностью и отдачей.

Адрес: Алтайский край, Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, 6, ДОЛ "Спутник-2".

Лагерь расположен в лесной зоне города Барнаула. Детей размещают в 14 жилых корпусах, в комнатах по 8-15 человек.

"Кристалл"

Каждая смена в лагере "Кристалл" проходит под своим девизом и сопровождается различными тематическими выступлениями и конкурсами. У детей будет масса возможностей для самореализации и творчества – кружки и мастерские, спортивные мероприятия, дни самоуправления, традиционный конкурс "Мистер и мисс Кристалл", общелагерные игры и многое другое. Каждую смену ребята посещают праздники и встречи, танцуют на дискотеках и купаются в бассейне.

Адрес: Алтайский край, Первомайский р-н, разъезд Лосиха, ул. Лесная, 2а.

Детский оздоровительный лагерь "Кристалл" расположен в роще, в 3 км от Бийской трассы. Рядом протекает река Лосиха.