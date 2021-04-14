Россиян, которые взяли дешевую ипотеку, предупредили о возможном повышении ставок

Банки могут увеличить ставки по уже выданному ипотечному кредиту. Об этом напомнила преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Мария Абрамовская.

В беседе с агентством Regnum, специалист подчеркнула, что, как правило, возможность одностороннего решения банка по этому вопросу предусмотрена кредитным договором. Например, финансовое учреждение может пойти на такой шаг, если Центробанк увеличит ключевую ставку.

"Важно помнить, что банк — не благотворительная организация. Это бизнес. Как только Центробанк поднимет ключевую ставку, банк-кредитор может последовать его примеру", — предупредила Абрамовская.

Также эксперт отметила, что ипотека в России сейчас действительно дешевая, но стоимость недвижимости слишком высокая. Поэтому из-за стоимости жилья даже с учетом низкой ставки ежемесячный платеж оказывается очень большим.

Ранее опрошенные amic.ru специалисты рассказали, что в ближайшие два-три месяца на рынке недвижимости Барнаула возникнет ажиотаж. Эксперты говорят, что сейчас происходит переломный момент: ставки по ипотеке впервые за полтора года пойдут вверх.